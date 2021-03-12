«Меня чуть ли не съели»: Аскольд Запашный рассказал о нападении тигрицы

В авторском проекте портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду» — новый герой. На этот раз на самые популярные запросы пользователей в Сети отвечает знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный. Вместе с братом Эдгардом они представляют четвертое поколение цирковых артистов в своей семье.

Дрессировка диких животных для Запашного стала приоритетным направлением в работе. В этом жанре они вместе с братом сейчас, пожалуй, самые популярные артисты. Однако, там, где есть хищники, всегда остается риск, каким бы ручным ни был зверь. И однажды на Запашного-младшего напала тигрица прямо во время съемок программы Маргариты Назаровой.

«Со мной была чужая тигрица, но ручная и контролируемая, по заверениям коллег. В какой-то момент в студии что-то взорвалось и животное перепугалось, сорвалось с поводка и побежало по студии», — вспоминает артист.

Он побежал за зверем, но вмешались сценаристы и предложили отснять «постановочный» эпизод, будто бы Аскольд убегает от животного. Однако, тигрица так вжилась в свою роль, что вовремя не остановилась.

«Она успела впустить в меня семь когтей и попыталась укусить клыками за ногу. Это было яркое событие, но еще ярче оказался полученный опыт. Пока меня везли в больницу все СМИ написали: «На Запашного напал тигр». Я не хотел волновать маму, ничего ей сам не сказал, а вышло еще хуже. Узнали из новостей и решили, что меня чуть ли не съели», — рассказал герой.

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