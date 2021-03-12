На высоте птичьего полета: Навка с Костомаровым полюбовались на Байкал с вертолета

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса, кино и спорта за год пандемии стали больше путешествовать по родной стране. И одним из самых популярных маршрутов для трипа стало озеро Байкал в Иркутской области.

На величайшее чудо природы уже любовались Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина, Екатерина Андреева, а на днях туда отправились Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Олимпийская чемпионка решила побывать на Байкале в компании друзей. И первое, что сделали по прилете гости, — поднялись на высоту птичьего полета, чтобы охватить взглядом всю мощь великого озера. Фото и видео с полета Навка разместила у себя в микроблоге.

«Широка страна моя родная!!! С Романом @romankostomarovkrs полетели в увлекательнейшее путешествие!! Ждите супер фото», — подписала снимки фигуристка.

К слову, Татьяна Навка активно путешествует по стране. Новогодние каникулы, к примеру, спортсменка провела на берегу Телецкого озера в Республике Алтай. Это второй по величине после Байкала водоем с пресной водой на территории России.

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