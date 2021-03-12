По последней моде: Бородина вслед за Топурией облачилась в двухцветный комбинированный костюм

Ранее фэшн-эксперт Эвелина Хромченко заметила, что тренд на разнофактурные и разноцветные вещи выглядит очень свежо.

Певица Кети Топурия спустя почти два месяца после появления второго ребенка уже вышла на сцену. Девушка объявила об окончании декретного отпуска и дала концерт, выступив в составе группы «А Студио» на одной из московских площадок. Девушка поддержала тренд на комбинированные вещи, представ перед поклонниками в брючном костюме-тройке из разных оттенков и фактур.

Вслед за Кети Топурией комбинированный наряд выгуляла и Ксения Бородина. Телеведущая на премьере нового проекта «ББ шоу» отметилась в брючном костюме, одна половина которого — белого цвета в вертикальную полоску, другая – бежевая.

Как ранее отмечала Эвелина Хромченко, признанный фэшн-эксперт, комбинированные вещи — это свежий тренд, обратить на которые стоит любой уважающей себя моднице.

Бородина рассказала, что это первый выпуск обновленного шоу «Бородина против Бузовой». Проект после закрытия «Дома-2» стал самостоятельным и получил не только продолжение, но и развитие. Теперь в студии поднимают остросоциальные темы и разбирают злободневные кейсы.

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