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«Показать все стразу»: невестка Орбакайте предстала в комплекте из укороченного жакета и мини-юбки

Стилист Элла Маковей отметила, что образ Алены Красновой продиктован трендами сезона.

«Показать все стразу»: невестка Орбакайте предстала в комплекте из укороченного жакета и мини-юбки
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Модель Алена Краснова три года счастлива в браке с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым. Пара в первые весенние дни улетела в Майами, чтобы отпраздновать там 8 Марта и день рождения невестки Орбакайте – Красновой исполнилось 24 года.

С побережья океана Краснова делится с поклонниками в микроблоге снимками красивых пейзажей, но не забывает и про себя. Сначала красавица показала платье, в котором встретила свое 24-летие, а позже – образ на прогулку.

Стилист Элла Маковей прокомментировала костюм Адены Красновой, состоящий из укороченного жакета и мини-юбки.

«Выбор костюма серо-голубого цвета продиктован трендами сезона. На Алене — укороченный жакет с усиленным плечевым поясом и мини-юбка интересного кроя, вместо футболки — корп-топ.

В качестве украшений модель выбрала «креольские» серьги и крупную цепь в духе 90-х, из аксессуаров — модная небольшая сумочка на цепочке. Аутфит выдержан по цвету и объединен стилистически. Конечно, это образ стрит-стайла, где можно показать все и сразу. Вряд ли в таком виде стоит появляться в офисе или в учебном заведении», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. В индустрии моды более пяти лет. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Элла Маковей
Элла Маковей. Фото: личный архив

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