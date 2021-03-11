Неделя сладостей: Водянова показала, каким тортом наслаждается перед началом Великого поста

Наталья Водянова может себе позволить съесть кусочек торта. Сладости никак не отражаются на прекрасной фигуре 38-летней модели. В своем Instagram она показала кадры, на которых запечатлелась за чаепитием. Наталья отдала предпочтение медовику.

«Всю неделю только так», — написала Водянова. А в комментариях призналась, что будет держать Великий пост, который начнется уже в следующий понедельник.

Напомним, в прошлом году Водянова вышла замуж за французского миллионера Антуана Арно. С ним супермодель встречалась на протяжении девяти лет. За этот период Наталья родила бизнесмену двоих детей. Также у россиянки есть трое детей от предыдущего брака.

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