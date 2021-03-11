«Конечно, хотела бы!»: Асмус поразмышляла о возможности еще раз стать мамой

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в прошлом году. Их расставание стало для многих сюрпризом, звездные супруги прожили вместе более восьми лет. В этом союзе родилась их дочь Настя, которая осталась жить в загородном доме в Подмосковье с мамой. В своем микроблоге Асмус рассказала, что хотела бы еще родить ребенка, даже, может, и не одного.

«Я родилась в многодетной семье и в подростковом возрасте думала, что максимум одного. Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше. А там как Бог даст…» — написала Асмус.

Также актриса отметила, что ей не нравятся современные новомодные имена.

Добавим, ранее Кристина рассказала, что в их с Харламовым отношениях все сложно, поэтому что юморист на нее обижен.

Смотрите также: