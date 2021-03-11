«Один из главных трендов»: Топурия смиксовала шелковый топ с грубым денимом и мягким шерстяным кардиганом

Певица Кети Топурия недавно стала мамой во второй раз. Звезда подарила мужу Льву Деньгову наследника Адама. Малышу скоро исполнится два месяца, и артистка стала понемногу совмещать материнство с карьерой. Недавно солистка группы «А-Студио» впервые после родов вышла на сцену.

Периодически молодая мама делится с поклонниками свежими снимками. Девушка быстро пришла в форму и может себе позволить любые фасоны и силуэты в одежде. Накануне красавица предстала в стильном повседневном луке, составленном из нежного шелкового топа и джинсов. Акцентом в образе стал голубой кардиган.

Стилист Анжелика Галустян отметила, что цвета в комплекте, который составила Топурия, подобраны правильно. Более того, звездная модница учла один из трендов сезона — смиксовала разные фактуры и ткани.

«Образ у Кети получился очень круто! Ведь здесь мы наблюдаем баланс нежного благородного шелка с грубоватым денимом и мягкой шерстью. А сочетание разных тканей, материалов и текстур — один из главных трендов 2021 года. Цвета подобраны правильно. Кардиган притягивает взгляд, делает образ ярким. Это пример того, как в этом году модно внедрить в образ сочные краски», — подчеркнула стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист, имиджмейкер, персональный шопер и эксперт по стилизации фэшн-съемок. Прошла обучение у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт в индустрии — 2 года.