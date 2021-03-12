Уже выбрали имя: модель Даша Жукова родила ребенка от миллиардера Ставроса Ниархоса

Теперь россиянка многодетная мама, это ее третий наследник.

Экс-супруга Романа Абрамовича, модель и бизнес-леди Даша Жукова родила ребенка. Отцом мальчика стал миллиардер Ставрос Ниархос.

Первые новости о беременности Жуковой появились летом 2020 года. Но дальше обсуждений дело не пошло. Супруга миллиардера известна своим скрытным характером. Она старается не афишировать все, что происходит в ее личной жизни.

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Например, первые фото со свадьбы она показала публике только через два месяца. Скрыть шикарную свадебную церемонию на 300 гостей в швейцарском Санкт-Морице, которая обошлась молодым в 6,5 млн долларов, было непростой задачей, но молодожены справились с нею. Среди звездных гостей на празднике даже побывала представительница королевской семьи — принцесса Беатрис.

Так что не удивительно, что беременность Жуковой была скрыта за семью печатями. И вот в семействе произошло радостной событие – Дарья стала мамой в третий раз. Мальчику уже выбрали имя – он будет Филиппом, сообщает 5-tv.ru.

39-летняя россиянка растит сына Аарона и дочь Лею от Романа Абрамовича. Пара распалась четыре года назад, но экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения и встречаясь на светских мероприятиях, мирно беседуют друг с другом.

Ранее Ксения Собчак рассказала подробности свадебной церемонии Дарьи Жуковой и миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет ФАН.

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