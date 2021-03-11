Лера Кудрявцева: «Александр Панкратов-Черный рассказал о проблемах со здоровьем»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
РазГРОМный обзор: кому из знаменитостей пора сменить прическу
Видео

Садальский заявил о правильности решения Шатунова, который со скандалом ушел из «Ласкового мая»

Как отметил актер, певец фантастически артистичен и музыкален.

Садальский заявил о правильности решения Шатунова, который со скандалом ушел из «Ласкового мая»
Станислав Садальский. Фото: Globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в Instagram поддержал музыканта Юрия Шатунова, который несколько лет назад со скандалом покинул группу «Ласковый май» и ушел в сольное плавание.

«Я, честно говоря, был очень рад, когда Шатунов ушел из «Ласкового мая» и начал сольную карьеру. Он фантастически артистичен, музыкален и профессионален».

Станислав Садальский

Как отметил Садальский, он побывал на программе «Привет, Андрей», которая была посвящена Юрию Шатунову и «Ласковому маю». По словам актера, музыкант по-прежнему находится в отличной форме. На программе он зажег так, что мало никому не показалось.

Напомним, что Андрей Разин и Юрий Шатунов не смогли полюбовно расстаться после ссоры из-за песен «Ласкового мая». При этом продюсер уже не раз подчеркивал, что ждет Шатунова обратно в группу. Однако музыкант возвращаться в состав легендарного коллектива не планирует.

Смотрите также:

Тэги

Андрей МалаховАндрей Разингруппа "Ласковый май"Станислав СадальскийЮрий Шатунов