Садальский заявил о правильности решения Шатунова, который со скандалом ушел из «Ласкового мая»

Актер Станислав Садальский в Instagram поддержал музыканта Юрия Шатунова, который несколько лет назад со скандалом покинул группу «Ласковый май» и ушел в сольное плавание.

«Я, честно говоря, был очень рад, когда Шатунов ушел из «Ласкового мая» и начал сольную карьеру. Он фантастически артистичен, музыкален и профессионален». Станислав Садальский

Как отметил Садальский, он побывал на программе «Привет, Андрей», которая была посвящена Юрию Шатунову и «Ласковому маю». По словам актера, музыкант по-прежнему находится в отличной форме. На программе он зажег так, что мало никому не показалось.

Напомним, что Андрей Разин и Юрий Шатунов не смогли полюбовно расстаться после ссоры из-за песен «Ласкового мая». При этом продюсер уже не раз подчеркивал, что ждет Шатунова обратно в группу. Однако музыкант возвращаться в состав легендарного коллектива не планирует.

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