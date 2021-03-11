Лариса Гузеева: «Сегодня хайп пытаются выдать за талант»

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева стала членом жюри нового шоу «Тик-Ток Талант», которое будет выходить с конца марта на телеканале «Пятница!» Она вместе с музыкантом Димой Биланом, неким популярным тиктокером будет оценивать таланты молодежи, которые мечтают прославиться в «Тик-Токе». Проект чем-то будет напоминать «Минуту славы».

«Сегодня хайп пытаются выдать за талант. Между двумя этими понятиями пропасть. Я буду пытаться разглядеть все-таки талант. Если у вас еще мозг не превратился в кость и вам интересно жить, интересно, что происходит вокруг и чем живет молодежь, то вы обязательно посмотрите наше шоу». Лариса Гузеева

Кстати, в мыслях у Гузеевой завести свой собственный аккаунт в «Тик-Токе». Правда, пока она тщательно продумывает над контентом, чтобы не отпугнуть будущих подписчиков.

Добавим, что победители проекта получат солидный денежный приз — миллион рублей. Члены жюри смогут выражать свое мнение. Окончательный выбор будет за телезрителями. Вести программу доверили жене музыканта Влада Топалова телеведущей Регине Тодоренко и блогеру Роману Каграманову, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: