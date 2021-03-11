«Какой человек будет смотреть пропаганду здорового образа жизни от Бузовой?»: Солнцев о певице

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что новая программа «ББ шоу» на канале ТНТ с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной в роли ведущих вряд ли будет популярна у зрителей.

«ТНТ не может поверить, что этих прекрасных дам, Бородину и Бузову, никто не хочет смотреть, что бы они не говорили. Какой человек будет смотреть пропаганду здорового образа жизни от Бузовой? Это созданный специальный человек? Это кому надо пересадить мозги, чтобы люди такое смотрели». Рустам Солнцев

Как добавил Солнцев, он искренне не понимает, почему на канале ТНТ вцепились в этих ведущих и не хотят их отпускать. «Я помню мне редактор «Дома-2» говорил, что при отсутствии Собчак рейтинг у шоу был выше. Драки и скандалы будут, как и прежде смотреть очень хорошо. У Малахова простые русские бабы мутузят друг друга и это всем нравится. Люди просто не хотят смотреть все, что сделано под оболочкой «Дома-2». Просто устали. Даже если бы герои стали печь торты, то это было бы никому не нужно. Я считаю, что нельзя перекармливать одним человеком на телевидении, как в случае с Бузовой. У Оли одна проблема. Она говорит, а сказать ей на самом деле нечего. Масштаба личности просто ноль без палочки», — сказал Солнцев.

Напомним, что шоу «Бородина против Бузовой» выйдет последний раз на канале ТНТ 12 марта. Ему на смену придет новый проект «ББ шоу» с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной в главных ролях. Они станут пропагандировать вечные ценности. В новом шоу не будет скандалов.

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