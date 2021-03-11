«Нежно люблю и горжусь»: Собчак поддержала Манижу, которая поедет от России на «Евровидение»

Как отметила светская львица, именно таких исполнительниц надо делать героинями страны.

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в Instagram поддержала певицу Манижу, которая в мае поедет на песенный конкурс «Евровидение» от России. Как известно, уже раздается много критики в связи с таким выбором.

«Творчество певицы Манижи я нежно люблю и горжусь, что шесть лет назад приглашала тогда начинающую певицу на открытие журнала. Про Манижу я читаю какие-то адовые комментарии про «недорусскую», что песня «Russian Woman» как-то «не так» представляет русскую женщину и прочую ересь». Ксения Собчак

Как отметила Собчак, именно таких людей, как Манижа надо делать героинями страны. Судя по всему, телеведущая полностью поддерживает выбор тех, кто проголосовал за эту яркую исполнительницу в отборе на песенный конкурс «Евровидение».

Напомним, что певица Манижа родом из Таджикистана. Именно за нее отдали больше всего голосов телезрители в голосовании.

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