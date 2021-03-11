«Дайте, пожалуйста, ей спокойствие, прекратите»: Дмитрий Шепелев заговорил о Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram разместил откровенный пост о своих прошлых отношениях. Он вспомнил, как в девятом классе целовался с девушкой, а потом она позвала его к себе домой. Возлюбленная в квартире включила фильм «Основной инстинкт» на видеомагнитофоне. Дома у нее никого не было.

Они целовались на кровати, но до интимных отношений так и не дошло. Причем по вине телеведущего, который не понял, что от него хочет девушка. Подобными историями, как отметил Шепелев, он спокойно делится со своей нынешней возлюбленной Екатериной Тулуповой. «Ни одна интрижка ни в прошлом, ни сейчас этого не стоит. И это такая радость», — заметил он.

Между тем поклонники стали интересоваться, какие это свои отношения он называет интрижкой и чьи чувства обесценивает. Фанаты сделали предположение, что он рассуждает о бывшей гражданской жене певице Жанне Фриске.

«Дайте, пожалуйста, ей спокойствие, прекратите. Это очень нехорошо, то, что вы делаете».

Дмитрий Шепелев

Певица Жанна Фриске на протяжении двух лет боролась с раком мозга. Она ушла из жизни в 2015 году. У Шепелева от гражданской жены подрастает сын Платон, которому он уже несколько лет не дает видеться с родителями исполнительницы.

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