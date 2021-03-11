Кто загадочный поклонник?: стала известна стоимость букета из 1001-й красной розы для Загитовой

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова в Instagram опубликовала фотографию, на которой она с огромным букетом красных роз. Журналистам удалось выяснить, сколько стоит такая красота.

Стоимость букета из 1001-й розы для Загитовой, по информации одной из московских служб по доставке цветов, составляет 160 тысяч рублей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Между тем в комментариях фанаты гадают, кто сделал фигуристке такой шикарный подарок. Не исключено, что у звезды появился тайный воздыхатель. «Кто загадочный поклонник?» «Алина, безусловно, заслуживает такой подарок», «Какой это художник подарил нашей Алине миллион алых роз?» — пишут пользователи.

больше по теме Загитова улыбнулась и помотала головой, когда ее спросили о переходе Косторной к Тутберидзе Олимпийская чемпионка предпочла не отвечать на этот вопрос журналистов.

Напомним, что Алина Загитова не появлялась на льду в официальных соревнованиях больше года. Фигуристка поступила в РАНХиГС на факультет журналистики. Кроме того, не так давно она была задействована в роли ведущей на шоу «Ледниковый период».

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