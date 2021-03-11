Продюсеры потребовали полной смены формата: шоу «Бородина против Бузовой» закрывается

Популярное шоу «Бородина против Бузовой» закрывается. Последний выпуск зрители смогут увидеть 12 марта. Как отметил источник на телеканале ТНТ, сначала планировалось, что проект будет жить до лета, но позже руководители внесли коррективы. Впрочем, поклонникам звезд расстраиваться рано. В середине марта на ТНТ стартует новое ежедневное утреннее шоу, где ведущими станут Бузова и Бородина.

«Продюсеры потребовали полной смены формата, так как этот поднадоел зрителям. Причем, если бы «пилот» не понравился руководству, Оля и Ксюша просто потеряли бы работу. Название в итоге решили сильно не переделывать, чтобы сохранить узнаваемость бренда — теперь это «ББ шоу».

Источник на канале ТНТ

Отметим, что создатели проекта, как и в случае с новым «Домом-2», хотят уйти от скандальности. Она всем поднадоела. Судя по всему, это некий новый тренд на телевидении.

Добавим, что пропагандировать в новом шоу Бузова и Бородина будут вечные ценности. Больше никаких драк и ругани. Ведущие и гости будут обсуждать некие «полезные и резонансные темы» с гостями, сообщает «СтарХит».

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