«В образе Пингвина сложно передать бешеный темперамент»: Солнцев об уходе Азизы с шоу «Маска»

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что певица Азиза не смогла, как следует раскрыться на проекте «Маска», который с успехом и огромными рейтингами идет на канале НТВ.

«В образе Пингвина сложно передать бешеный темперамент. Многие ей не могут простить талант и красоту. Поэтому и выбыла она из «Маски» очень быстро. Филипп мог бы, конечно, за Азизу заступиться и не дать в обиду, но он, к сожалению, в костюме Пингвина ее не распознал». Гоген Солнцев

Как добавил Солнцев, Азиза могла бы еще долго радовать зрителей яркими номерами. Кстати, сам он с исполнительницей в прекрасных отношениях. Они часто виделись на светских раутах, и он не раз в шутку признавался ей в любви. В тяжелые моменты жизни он включает песни Азизы, что спасает его от депрессии. По словам шоумена, его жена Екатерина Терешкович даже начала ревновать его к Азизе, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Азиза была крайне расстроена из-за своего ухода из шоу «Маска». Она даже отказалась петь песню на бис перед зрителями.

Смотрите также: