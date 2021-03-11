Модный монохром: Брежнева в кожаных брюках, как у Михалковой, устроила танцы под собственный хит

Тotal black look вот уже несколько сезонов подряд держится в трендах. Многочисленные российские звезды поддержали это модное течение. Не удивительно, ведь это легкий способ выглядеть стильно, да к тому же — чуточку стройнее.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала говорила, что черный цвет действительно стройнит, а монохромные брючные комплекты визуально вытягивают силуэт. Кроме того, ведущая программы замечала, что по-прежнему актуальны вещи из кожи. Однако она советовала выбирать не сильно облегающие модели, поскольку наряды из этого материала легко вытягиваются на сгибах.

Курс на стройность при помощи монохромных брючных комплектов взяли Юлия Михалкова и Вера Брежнева. Экс-звезда программы «Уральские пельмени» появилась в черном луке с кожаными брюками в ресторане. А певица снялась в похожем луке для своего TikTok, устроив танцы под собственный хит.

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