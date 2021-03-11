«И длинные-длинные балетные ноги»: Зудина призналась, что ревновала Табакова к «талии Апексимовой»

Актриса Марина Зудина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что первое время очень сильно ревновала своего мужа режиссера Олега Табакова к другим студенткам.

«Я его очень ревновала. Олег Павлович каждые четыре года набирал курс. Сначала я была самой молодой, а потом мы закончили. Пошел еще курс, а потом еще курс. А, например, у Ирины Апексимовой была вот такая тонкая талия. И длинные-длинные балетные ноги. Мне это просто покоя не давало». Марина Зудина

Как она заметила, Табаков никогда не давал ей повода для ревности. «С возрастом я понимаю, что не длина ног, не милое прекрасное лицо, не возраст на таких мужчин не влияет. Есть вот это понятие индивидуальности. Вот этот огонь внутри, энергия, которая идет от человека. Это больше заводит и имеет значение, чем картинка. С возрастом я стала спокойна. Круг к кому мы могли друг друга ревновать он все время сужался», — заметила актриса.

Марина Зудина стала встречаться с 1985 года с Олегом Табаковым. Свадьбу они сыграли спустя десять лет. У пары появилось на свет двое детей – сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году.

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