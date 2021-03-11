«Для него тема ухода из семьи была сложной»: Зудина вспомнила о внутренних переживаниях Табакова

Актриса Марина Зудина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее муж Олег Табаков уходил из семьи. На протяжении 35 лет до этого он жил с актрисой Людмилой Крыловой.

«Не было никаких предложений. Я пришла в театр, и мне помощник режиссера сказала, что Олег Павлович уходит из семьи. Я немного удивилась. Хотела, чтобы он поговорил с сыном Антоном. Не хотела, чтобы он разрушал семью. Маме я сказала, что Олег Павлович уходит из семьи. Она у меня деликатный человек. Спросила: «А к кому?» Я ответила, что ко мне. Расписались мы спустя полтора или два года после этого. У него были сомнения насчет рождения наших общих детей. Он говорил, что будет старый. Родился Павлик, а спустя 11 лет появилась на свет Маша. Он понял, что я крепкая мать и смогу воспитать ребенка». Марина Зудина

Как отметила актриса, Табаков внутренне переживал уход от жены. «Для него тема ухода из семьи была сложной. Он ушел не из-за меня, но если бы меня не было, то он, возможно, не ушел. Там что-то разладилось. Так бывает само по себе. Он точно ушел не из-за женщины», — сказала Зудина.

Марина Зудина стала встречаться с 1985 года с Олегом Табаковым. Свадьбу они сыграли спустя десять лет. У пары появилось на свет двое детей – сын Павел и дочь Мария. Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году.

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