«Афрокудри идут не всем»: какую прическу посоветовал Зиверт модный эксперт Руслан Громов

Стилист Руслан Громов специально для Teleprogramma.pro рассказал, кому из российских звезд стоит сменить прическу, а кто укладывает свои волосы идеально.

По его мнению, Рената Литвинова не случайно считается иконой стиля, ведь она мастерски создает не только любопытные аутфиты, но всегда прекрасно укладывает волосы.

«Рената не обладает шикарной шевелюрой, поэтому холодная волна – неплохой вариант. Менять ничего не нужно», — заметил он.

А вот один из самых популярных образов певицы Зиверт стилист раскритиковал. «Затронем такую актуальную тему, как афрокудри. На примере певицы Зиверт можно понять, что они идут не всем. Артистке могли бы подойти небрежные пляжные локоны», — сказал Руслан.

Громов также посоветовал певице Елке убирать волосы назад и распускать, хотя заметил, что с ее овальным лицом хороши практически любые укладки. А вот Надежде Бабкиной из-за круглого лица идут в основном каскадные стрижки с челкой.

Смотрите также