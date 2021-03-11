«Такая красота!»: Васильев показал модный плащ, в котором любая женщина будет казаться стройной

Вертикальные линии, а также два контрастных цвета практически творят чудеса с фигурой.

На «Модном приговоре» Первого канала показали актуальный двухцветный плащ, который практически чудесным образом преображает фигуру его хозяйки, делая ее намного стройнее.

Когда Александр Васильев увидел в нем героиню проекта Настю, которая обладает корпулентными формами, он не сдержался и воскликнул: «Это такая красота!» Также ведущий объяснил за счет чего достигается визуальный эффект похудения.

«Вертикальные контрастные линии, из которых составлен тренч нашей героини, безусловно, будет стройнить любую. А разновеликий кружевной подол, который мы видим из-под тренча очень облегчает весь силуэт», — сказал историк моды.

Эвелина Хромченко поддержала коллегу и заметила, что кружевной элемент внизу даже поступь девушки сделал изящнее.

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