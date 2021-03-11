«Я ни разу в жизни не изменяла»: Ольга Бузова заявила о верности всем своим мужчинам

Певица и телеведущая Ольга Бузова в студии шоу «Бородина против Бузовой» заявила о верности всем мужчинам, с которыми когда-либо жила и строила отношения.

«Мне 35 лет, у меня было не много отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было». Ольга Бузова

Как отметила звезда, она не понимает, почему люди изменяют друг другу, когда живут вместе. Хороший «левак», как она заметила, брак не укрепляет. Когда человек любит, то не имеет права на измену. По словам Бузовой, когда человек изменяет, он делает больно не только своему партнеру, но и прежде всего себе. Измена и любовь в ее понятии — вещи несовместимые. В отношениях она всегда выбирает верность.

Отметим, что некоторые каналы предлагали Ольге Бузовой большие деньги, чтобы она пришла на какое-нибудь шоу и рассказала о жизни с блогером Давидом Манукяном, с которым не так давно рассталась. Она отказалась от всех предложений. Также поступил и Манукян.

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