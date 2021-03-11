«И в это самое мгновение зазвонил телефон»: Лобода вспомнила разговор с Пугачевой после «Голос. Дети»

Как отметила певица, она должна была сотворить для детей какое-то чудо.

Певица Светлана Лобода заявила, что была обязана сотворить для участников шоу «Голос. Дети» какое-то чудо, когда стало известно о нечестной победе дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Ребята просто плакали, и она не могла спокойно смотреть на эти слезы. Иначе бы у детей пропала вера в себя, что самое страшное.

«И в это самое мгновение зазвонил телефон, на другом конце была Алла Борисовна, которая и предложила отметить особо проявивших себя ребят звездой «Алла». Светлана Лобода

Как отметила Лобода, ее старшая дочь рвалась недавно на шоу «Голос. Дети», но певица заняла непримиримую позицию в этом вопросе. Ей не хочется «неправильных разговоров», которые, безусловно, будут в любом случае. При этом дочка сказала, что не пошла бы в команду Лободы, а выбрала бы Егора Крида, сообщает портал wday.ru.

Напомним, что Микелла Абрамова подверглась травле, когда стало известно о вбросе голосов за нее. В итоге результаты шоу «Голос. Дети» были пересмотрены. Победителями признали всех финалистов.

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