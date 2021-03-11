По-молодежному: Клава Кока засветилась с модной прической «розетки» и актуальным аутфитом с ботфортами

24-летняя певица Клава Кока постепенно завоевывает позиции иконы молодежного стиля. Девушка в последнее время отличается необычными трендовыми нарядами, в которых блистает, как на сцене, так и в обыденной жизни.

Певица призналась на шоу «Вечерний Ургант», что композиция далась ей очень просто.

Один из таких аутфитов, в пестрой мини-юбке, белой рубахе с необычными ниспадающими рукавами, модной прической «розетки» и актуальным маникюром, привлек внимание имидж-стилиста и дизайнера одежды Елены Дудкиной. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro она объяснила его притягательность.

«Аутентичность вошла в чат. Прекрасный пример, как чувствовать время и быть на волне. Когда, если не сейчас? После череды пижам, уютных нарядов и максимально удобных аутфитов, самое время вернуться и расцвести с весной.

Дизайнеры, все как один, после пандемии ждут окончательного завершения локдауна. А значит «война» окончена и можно ввести в гардеробы мини, цвет и экстравагантность, приправив и подчеркнув индивидуальность.

Клава Кока демонстрирует молодежный, сдержанный и, в то же время, бунтарский образ. Характер — не только в одежде, но и в деталях. Именно в них кроется дьявол наших предпочтений.

Яркое мини и ботфорты — очень дерзко и молодежно, подчеркнуто и дополнено прической и ярким маникюром. Рубашка с асимметричными рукавами поддерживает всю неординарность образа, прекрасно нейтрализуя и уравновешивая, задавая прекрасный молодежный аутфит С ХАРАКТЕРОМ.

Цепи, кольца, браслеты — чем больше, тем лучше. Будьте яркой и самобытной. Не бойтесь цвета, именно он руководит наступающим сезоном!

А весна — время экспериментов! Особенно, если вы отражаете в них себя и идеально вписываете в повседневный круг жизни: работа, встречи с подругами, ужин с любимым… Почему бы и ДА?!» — прокомментировала Елена Дудкина.