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Эротизм зашкаливает: Михалкова красиво показала дебелую грудь в откровенном топе-бюстье

Экс-звезда «Уральских пельменей» примерила его с кожаными мини-шортами.

Эротизм зашкаливает: Михалкова красиво показала дебелую грудь в откровенном топе-бюстье
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

37-летняя Юлия Михалкова приняла участие в фотосессии. Хотя призналась, что не очень любит это дело.

«Так смешно лицо смотрится при позировании», — заметила актриса.

Как проходил процесс, артистка показала в личном блоге. В кадре она вполне профессионально принимает различные эротичные позы перед фотографом. Да и сам наряд бывшей «пельмешки» выглядит очень впечатляюще. Юлия примерила сексуальный топ-бюстье, который показывал ее роскошную грудь во всей красе и подчеркивал осиную талию.

На этом Михалкова не остановилась и выделила также стройные ноги при помощи коротеньких кожаных шорт и высоких сапог. К слову, в арсенале звезды изделий из кожи впечатляющее количество — она появлялась на публике также в топе-корсете, жакете и брюках из этого актуального материала.

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