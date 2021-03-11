Певица Пелагея в синем платье в горошек обнажила «ложбинку греха» в откровенном декольте

На Первом канале стартовал новый сезон популярного шоу «Точь-в-точь», где участники перевоплощаются в знаменитых персонажей. Они повторяют все – от внешности и жестов до фирменных ноток в голосе героя. А жюри остается оценивать выступления артистов и выставлять баллы.

Кресла судей в этот раз заняли Максим Галкин, Максим Аверин, Леонид Ярмольник, Кристина Орбакайте, Елена Ваенга, Ирина Дубцова. В каждом новом выпуске есть приглашенный третейский судья. И в четвертой программе им станет певица Пелагея.

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Певица появилась на съемках шоу в эффектном синем платье в алый горошек. Откровенное декольте наряда обнажило «ложбинку греха» красавицы, которая с удовольствием и ничуть не смущаясь позировала для кадра.

Напомним, 34-летняя певица Пелагея в прошлом году официально развелась с отцом своей дочери, хоккеистом Иваном Телегиным. Ради четырехлетней Таисии бывшие муж и жена стараются сохранить дружбу, и отец довольно часто видится с наследницей.

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