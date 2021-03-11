Канделаки, Баста, Васильев: почему звезды стали резко скупать недвижимость в Калининградской области

Сразу несколько видных персон обзавелись за последнее время домами у Балтийского моря.

Российские звезды за последнее время стали активно скупать недвижимость в Калининградской области. Так, недавно квартиру в Светлогорске приобрела телеведущая Тина Канделаки.

Жилье находится в комплексе апартаментов, выросших недалеко от администрации города. Возле элитных многоэтажек, действительно, скоро должен появиться модный СПА-центр и бассейн с морской водой. Апартаменты по площади сопоставимы с трех- или четырехкомнатными квартирами.

Сама Канделаки выбор покупки недвижимости в России у ее западных берегов объясняет просто. В Испанию и Францию выбраться, судя по текущей обстановке, удастся еще не скоро. В Калининградскую область все дороги открыты.

Кстати, рэпер Баста приобрел квартиру в том же доме, что и Канделаки, став ее соседом. Скорее всего, недвижимость здесь в ближайшее время вырастет в цене из-за такого наплыва звезд. Уже сейчас квадратный метр в Светлогорске стоит 150 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что некоторые звезды уже давно облюбовали Калининградскую область. Так писатель Евгений Гришковец живет в отреставрированном немецком особняке на Верхнем озере в Калининграде. Несколько квартир в довоенном особняке Зеленоградска у ведущего и историка моды Александра Васильева. Музыкант Гарик Сукачев имеет квартиру в Светлогорске.

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