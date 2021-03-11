«Видимо, в папу»: невестка Валерии показала трогательную привычку малышки Селин закидывать ножки

Лиана и Арсений Шульгины с двухмесячной дочкой отдыхают в Арабских Эмиратах.

В семье у младшего сына певицы Валерии, 22-летнего Арсения Шульгина зимой произошло пополнение. Молодая жена подарила ему наследницу, которую назвали Селин. Дочке уже два месяца, и новоиспеченные родители решили уже показать ей мир. Они улетели в первое в жизни малышки путешествие в Арабские Эмираты.

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Полет маленькая Селин перенесла прекрасно. Адаптация к лету в Дубае тоже, по наблюдениям мамы, проходит хорошо. Правда, на второе утро кроха спала дольше обычного. После пробуждения невестка Валерии показала подросшую дочку и заметила:

«Как же мы любим закидывать ножки на мамочку! Видимо, в папу», — сняла на видео дочкины ножки мама.

Внучка Валерии закинула одну ножку на маму и спокойно лежала с ней рядом, внимательно рассматривая. Личико дочери Лиана Шульгина не спешит показывать — по заведенной у звезд традиции родители скрывают его от посторонних взглядов.

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