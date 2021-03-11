Total white и синий одуванчик: Валерия и Регина Тодоренко на шоу «Маска» предстали в белых нарядах

Второй сезон шоу «Маска», который продолжается на НТВ, приобрел небольшие изменения в сравнении с первым. На этот раз героев не 12, а 14, среди членов жюри перестановки: кресло Гарика Мартиросяна занял Александр Рева, а прекрасная половина судей теперь удивляет коллег и телезрителей роскошными и яркими образами.

Особенно активно экспериментирует с внешность Регина Тодоренко. Сначала парик Мальвины, затем розовые волосы, а на этот раз тотально белый образ. Причем, и у нее, и у певицы Валерии. В каком виде предстанут на телеэкране красавицы, Тодоренко показала у себя в Instagram.

На Валерии – белый балахон с перьями на плече и синий одуванчик в качестве украшения для волос. Регина тоже в белом, на ней лонгслив с черными горизонтальными штрихами и кипенно белая шевелюра.

Кстати, на кадрах, которыми поделился муж Валерии Иосиф Пригожин, председатель жюри проекта Филипп Киркоров делает подарки прекрасным дамам. Она наряжает их в аксессуары из собственной коллекции.

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