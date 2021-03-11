Шахназаров подтвердил, что некоторые актеры получают по 150-300 тысяч рублей за съемочный день

В то же время режиссер отметил, что такие заработки непостоянны.

Режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда» подтвердил слова своего коллеги Никиты Михалкова, что некоторые актеры получают по 150-300 тысяч рублей за один съемочный день.

«У артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день… Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все». Карен Шахназаров

Как отметил Карен Шахназаров, по своим политическим взглядам он ближе к позиции Никиты Михалкова. Он заметил, что большинство артистов действительно имеют сегодня прозападные взгляды. У многих из них есть недвижимость в Европе. Они боятся, что в один прекрасный день им просто запретят туда ездить.

В то же время Шахназаров призвал не записывать в не патриоты всех, у кого есть квартиры на Западе. По его мнению, не стоит занимать крайних позиций в этом вопросе.

Ранее Никита Михалков осудил актеров Александру Бортич и Павла Деревянко, у которых, как он уверен, большие заработки за один съемочный день. Режиссеру не понравилось, что они высказывали недовольство ситуацией в стране.

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