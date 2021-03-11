Увеличивают объем бедер: какие брюки категорически не советует полным женщинам Хромченко

Также ведущая рассказала, почему корпулентным дамам не стоит носить рубахи в клетку с открытыми боками.

Женщинам с объемной фигурой стоит уделять больше внимания подбору своих комплектов одежды. Ведь не секрет, что порой она может сыграть злую шутку и увеличить формы еще больше, а этого дамы редко желают.

На «Модном приговоре» Первого канала Эвелина Хромченко показала брюки и рубаху, которые категорически не рекомендуется носить корпулентным представительницам прекрасного пола. Неудачный образ с «толстящими» элементами для героини программы Насти составила «народный стилист» шоу.

«Эти брюки сделаны из слегка блестящего бархатистого материала, что визуально увеличивает абсолютно все на своем пути. Такие вещи существуют для того, чтобы визуально увеличить объемы, а не для того, чтобы их визуально уменьшить», — прокомментировала стилист.

Ей также не понравилась клетчатая рубаха «лесоруба», которая имела вырезы по бокам и выставляла на обозрение самую объемную часть тела героини шоу. Кроме того, у нее имелись крупные карманы, которые делали грудную клетку девушки еще больше. Единственное, что одобрила в этом аутфите Эвелина – это модные ботильоны.

«Эта вещь модная, освежающая. И, если ее вписать в другой комплект, в другие брюки, она очень поможет выглядеть Насте более актуально», — заметила Хромченко.

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