Вдовец Валентины Легкоступовой пытался по дешевке продать стеклянный стол певицы соседям

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль сообщила, что забаррикадировавшийся в квартире ее матери вдовец Юрий Фирсов стал потихоньку избавляться от вещей исполнительницы хита «Ягода-малина». Соседи видели, как он выносит что-то в черных пакетах из дома.

«Я не исключаю, что он крадет личные вещи мамы и зная этого человека не удивлюсь, что потом он свалит все на нас. Дошло до того, что он соседям пытался по дешевке продать стеклянный стол из квартиры мамы». Анэтта Бриль

Как отметила Анетта, ни она, ни ее брат Матвей с начала следственных действий в квартире матери не были. Они не хотят сбить с правильного следа следствие. Ничего нигде не трогают. Фирсов же просто сменил замки в квартире и спокойно там живет.

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Напомним, что к смерти звезды может быть причастен ее вдовец. Правда, пока никаких официальных обвинений ему не предъявлено, сообщает «Комсомольская правда».

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