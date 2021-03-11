«Небольшой субботник»: Волочкова эротично почистила парную в бане своего особняка

45-летняя балерина обожает горячее мытье и пар, поэтому регулярно устраивает себе эти процедуры.

Балерина Анастасия Волочкова, масштабно отметившая зимой свой 45-летний юбилей, давно и регулярно посещает банные процедуры. У звезды своя собственная парная и ледяная купель на улице, поэтому артистку часто можно заметить в бикини зимой – фотографии Волочкова публикует сама у себя в микроблоге.

Но недавно котел в ее бане сломался. Починку «сердца» парной Волочкова доверила профессионалам, а сама пока посещала общественное заведение. И вот когда, наконец, все вернулось на круги своя, балерина поспешила привести в порядок любимое место отдыха.

«Мы с любимым решили устроить небольшой субботник – убраться в русской бане. Я решила самостоятельно в этом процессе поучаствовать, все почистить. Если что-то хочешь сделать хорошо – сделай сам», — заметила звезда.

При этом Волочкова позировала на видео своему новому возлюбленному, эротично прогнувшись и производя чистку термометров.

«Небольшой вторничный субботник в бане», — подписала видео звезда.

К слову, второй половинкой Волочкова обзавелась буквально на днях. И уже поспешила рассказать об этом всем поклонникам в Instagram. С предыдущим мужчиной, за которого она собиралась замуж, балерина рассталась сразу после дня рождения в январе.

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