По моде: Юлия Михалкова вслед за Марией Горбань отметилась в матовом пуховике-баллоне

Пуховики-баллоны или просто «дутики» в этом сезоне стали актуальны как никогда. Тренд на них уже поддержали актрисы Ирина Пегова и Екатерина Климова, которые надели классические модели средней длины.

А также артистки Мария Горбань и Юлия Михалкова, они отдали дань последнему тренду – укороченным курткам. Сейчас, в весенний период, когда способность одежды сохранять тепло отходит на второй план, и больше внимания уделяется ее внешнему виду, варианты мини стали особенно актуальны. Примечательно, что обе девушки выбрали пуховики из матовой ткани, которая тоже становится все популярнее.

Такой материал менее практичен, чем традиционная болонья, поскольку быстрее грязнится. Но он имеет свою прелесть и благородный вид.

Бывшая участница проекта «Уральские пельмени» решила в модной куртке покататься на лошади. Это новое увлечение звезды наряду со стрельбой и метанием холодного оружия в цель.

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