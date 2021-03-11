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Без шапочки: сын Валерии на вечерней прогулке показал двухмесячную дочку в коляске

Малышка Селин отправилась с родителями в свое первое путешествие заграницу.

Без шапочки: сын Валерии на вечерней прогулке показал двухмесячную дочку в коляске
Арсений и Лиана Шульгины. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Арсений и Лиана Шульгины, ставшие родителями в первый день нового года, отправились в отпуск. Расширенным составом, с двухмесячной малышкой Селин, семейство отдыхает впервые. Для путешествия новоиспеченные мама и папа выбрали Дубай, где, кстати, провела новогодние каникулы певица Валерия, мама Арсения.

Свой первый полет на самолете крошка Селин перенесла прекрасно, рассказала мама. Девочка весь путь до курорта сладко спала в одеялке.

Вечером семейство обожает гулять, и накануне Арсений Шульгин поделился красивыми видеокадрами вечернего Дубая с променада.

«А мы гуляем!», — подписал видео Шульгин.

Молодой отец катил перед собой коляску с дочуркой и случайно немного засветил малышку. Девочка лежала в коляске без шапочки. Родители одели двухмесячную Селин по погоде — в Дубае +24 градуса, настоящее лето.

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