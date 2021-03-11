Чтобы не работать в двух местах по 12 часов в сутки: ради чего молодежь идет на кастинг в «Дом-2»

Молодые люди ринулись на новый проект, чтобы построить в его стенах любовь.

В Москве на ставшей уже в какой-то мере легендарной улице Саморы Машела, 5 начался кастинг в новый «Дом-2». Сюда с разных уголков столицы и не только съезжаются молодые люди, которые хотят попасть на проект, чтобы построить свою любовь.

Кастинг проходит в большой комнате. К столу приглашают сразу по три человека. Ребята рассказывают о себе в свободной манере. Главное ответить на непростой вопрос – что в тебе особенного.

Кастинг-менеджерам, к примеру, приглянулась 18-летняя девушка Катя. Она в 13 лет ушла из дома, отучилась в кадетском корпусе, уволилась в один день из кофейни, чтобы поучаствовать в испытании. Видно, что у девушки сильный характер. Она симпатичная и у нее нет накачанных губ, что теперь не в моде на проекте. А вот тем, кто игнорирует натуральную красоту, на кастинге не рады. Их быстро разворачивают и отправляют по домам.

Прошла отбор и 19-летняя Анастасия Шаповалова. Ранее она уже успела засветиться в шоу «Бородина против Бузовой». Она честно заявила, что работать в двух местах по 12 часов в день ей сложно. Девушка трудится аниматором без выходных, снимает квартиру в Люберцах. У нее есть двухлетний сын, сообщает «СтарХит».

Напомним, что новый «Дом-2» начнут показывать, скорее всего, через несколько месяцев. Пока очень противоречивая информация о платформе, на которой будет существовать проект.

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