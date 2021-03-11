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«Очень красивое»: Манижа рассказала Ивану Урганту, что означает ее необычное имя

На вечернем шоу Первого канала также стало известно, как переводится фамилия певицы.

«Очень красивое»: Манижа рассказала Ивану Урганту, что означает ее необычное имя
Манижа рассказала Ивану Урганту, что означает ее необычное имя. Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Певица Манижа стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где она поспешила сообщить новость.

«Наконец-то большая часть людей научилась говорить: «Манижа», а не «Маниша». Это важно», — сказала девушка.

По ее словам, это действительно является очень распространенной ошибкой.

«Манижа – очень красивое имя. У него есть перевод?» — поинтересовался Иван.

Манижа рассказала Ивану Урганту, что означает ее необычное имя
Манижа рассказала Ивану Урганту, что означает ее необычное имя. Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Артистка-феминистка, которая вовсе не выглядит кротко, ответила ведущему, что ее имя означает – «нежная», а фамилия Сангин – «каменная». То есть полностью певицу зовут по сути «Нежный камень».

«А «Маниша» переводится?» — пошутил Иван.

«Очень злая», — ответила будущая участница «Евровидения».

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