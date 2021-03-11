«Очень красивое»: Манижа рассказала Ивану Урганту, что означает ее необычное имя

Певица Манижа стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где она поспешила сообщить новость.
«Наконец-то большая часть людей научилась говорить: «Манижа», а не «Маниша». Это важно», — сказала девушка.
По ее словам, это действительно является очень распространенной ошибкой.
«Манижа – очень красивое имя. У него есть перевод?» — поинтересовался Иван.
Артистка-феминистка, которая вовсе не выглядит кротко, ответила ведущему, что ее имя означает – «нежная», а фамилия Сангин – «каменная». То есть полностью певицу зовут по сути «Нежный камень».
«А «Маниша» переводится?» — пошутил Иван.
«Очень злая», — ответила будущая участница «Евровидения».