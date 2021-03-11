«Очень красивое»: Манижа рассказала Ивану Урганту, что означает ее необычное имя

На вечернем шоу Первого канала также стало известно, как переводится фамилия певицы.

Певица Манижа стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где она поспешила сообщить новость.

«Наконец-то большая часть людей научилась говорить: «Манижа», а не «Маниша». Это важно», — сказала девушка.

По ее словам, это действительно является очень распространенной ошибкой.

«Манижа – очень красивое имя. У него есть перевод?» — поинтересовался Иван.

Артистка-феминистка, которая вовсе не выглядит кротко, ответила ведущему, что ее имя означает – «нежная», а фамилия Сангин – «каменная». То есть полностью певицу зовут по сути «Нежный камень».

«А «Маниша» переводится?» — пошутил Иван. «Очень злая», — ответила будущая участница «Евровидения».

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