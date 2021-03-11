Только фундамент обошелся в миллион долларов: как выглядит могила 16-летнего сына Разина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на Троекуровском кладбище Москвы уже четыре года создает монумент для своего покойного сына Саши, который ушел из жизни в возрасте шестнадцати лет. Над созданием комплекса, как рассказал в Instagram Разин, трудятся лучшие итальянские и российские скульпторы и художники.

«В скором времени мемориальный комплекс будет завершен и открыт для посещения. Еще раз хочу выразить огромную благодарность всем, кто любит нашего сына, кто помнит его и поддерживает нашу семью. Спасибо вам большое, что вы есть».

Андрей Разин

Отметим, что вес сооружения составит почти триста тонн. Высота — свыше семи метров. Сам Разин ранее рассказывал, что не поскупился на монумент. Только могила стоит свыше трех миллионов евро. Фундамент обошелся в миллион долларов. Это, как говорил Разин, будет самое крупное сооружение на кладбищах в Европе. Скоро состоится его открытие.

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Напомним, что Александр Разин ушел из жизни в результате сердечного приступа в 2017 году. У него случились осложнения после простуды. Врачи не смогли спасти парня. Продюсер долгое время не находил себе места после смерти любимого наследника.

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