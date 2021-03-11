И браслет на ножке: Климова эротично распахнула банный халатик, явив миру свою великолепную лодыжку

Екатерина Климова в свои 43 года имеет фигуру 18-летней девушки. Стройные ноги, тонкая талия и юное лицо – гордость актрисы и счастье для ее многочисленных почитателей. Тысячи поклонников сходят с ума по ее неземной красоте, комментируя ее в социальных сетях. А каждое ее фото с эротичным уклоном имеет эффект разорвавшейся бомбы.

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Один из таких снимков, который артистка сделала в Турции, разместил ее фан-аккаунт. Пользователи Всемирной паутины, увидев его, взорвали интернет-пространство своими комментариями. На селфи звезда сериала «Бедная Настя» при этом просто немного распахнула банный халатик, выставив вперед свои красивые ножки. Акцент брюнетка сделала на изящной лодыжке, усилив эффект браслетом в восточном стиле.

«Вот это ножки», «Боже, какие ноги», «Какая красивая!», «Ну ведь нереальная!», «Уже удивлялись, что она многодетная мама?» — написали фолловеры.

Напомним, Екатерина воспитывает двух сыновей и двух дочек от трех бывших мужей: Ильи Хорошилова, Игоря Петренко и Гелы Месхи. В настоящий момент актриса свободна.

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