«Тренд сезона»: невестка Орбакайте для прогулки по Майами выбрала лонгслив с открытой спиной

Никита Пресняков и Алена Краснова улетели на весенние праздники в Майами. Там молодая пара не только отметила Международный женский день, но и отпраздновала 24-летие красавицы-невестки Орбакайте. Краснова с мужем устроили вечеринку с друзьями, провеселившись всю ночь.

больше по теме На берегу океана: невестка Орбакайте в день рождения нарядилась в маленькое черное платье на тонких бретелях Жена Никиты Преснякова 8 Марта отмечает двойной праздник в Майами.

Ежедневно Краснова и Пресняков наслаждаются отдыхом на побережье океана. Иногда молодые люди выходят в город на променад. И для одной из прогулок невестка Орбакайте облачилась в джинсы и лонгслив с открытой спиной.

Стилист Елена Бестави специально для портала Teleprogramma.pro оценила образ модели. Она отменила некоторую «скучность» аутфита, но подсказала, как ее нивелировать.

«Алена выбрала комфортный образ на каждый день, подходящий по погоде в Майами. Лонгслив с открытой спиной — это тренд сезона. Каждая девушка сама решает, какую часть спины показать. Наша героиня молода, стройна, красива и может позволить себе очень много. В любом случае, это будет выглядеть привлекательно и сексуально. Есть несколько замечания по аксессуарному ряду — сумка очень спокойная, я бы ее заменила на что-то более яркое, потому что весь образ слишком «тусклый» (черный лонгслив, черная сумка, серые джинсы). Если не менять сумку, то можно добавить сочных красок бижутерией, что позволит расставить акценты», — посоветовала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель «Школы имиджа и стиля Bestavi Style». Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Смотрите также