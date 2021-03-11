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«Тренд сезона»: невестка Орбакайте для прогулки по Майами выбрала лонгслив с открытой спиной

Стилист Елена Бестави посоветовала жене Никиты Преснякова разбавить образ яркими аксессуарами.

«Тренд сезона»: невестка Орбакайте для прогулки по Майами выбрала лонгслив с открытой спиной
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков и Алена Краснова улетели на весенние праздники в Майами. Там молодая пара не только отметила Международный женский день, но и отпраздновала 24-летие красавицы-невестки Орбакайте. Краснова с мужем устроили вечеринку с друзьями, провеселившись всю ночь.

Ежедневно Краснова и Пресняков наслаждаются отдыхом на побережье океана. Иногда молодые люди выходят в город на променад. И для одной из прогулок невестка Орбакайте облачилась в джинсы и лонгслив с открытой спиной.

Алена Краснова
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Стилист Елена Бестави специально для портала Teleprogramma.pro оценила образ модели. Она отменила некоторую «скучность» аутфита, но подсказала, как ее нивелировать.

«Алена выбрала комфортный образ на каждый день, подходящий по погоде в Майами.

Лонгслив с открытой спиной — это тренд сезона. Каждая девушка сама решает, какую часть спины показать. Наша героиня молода, стройна, красива и может позволить себе очень много. В любом случае, это будет выглядеть привлекательно и сексуально.

Есть несколько замечания по аксессуарному ряду — сумка очень спокойная, я бы ее заменила на что-то более яркое, потому что весь образ слишком «тусклый» (черный лонгслив, черная сумка, серые джинсы). Если не менять сумку, то можно добавить сочных красок бижутерией, что позволит расставить акценты», — посоветовала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель «Школы имиджа и стиля Bestavi Style». Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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