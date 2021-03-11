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Романтичный образ: Алина Кабаева в платье принцессы сделала акцент на плечи

Спортсменка предпочла длину макси.

Романтичный образ: Алина Кабаева в платье принцессы сделала акцент на плечи
Алина Кабаева. Фото: Global look press

Гимнастка Алина Кабаева – обладательница фигуры, с которой можно позволить самые разнообразные образы, начиная с мини. Однако спортсменка далеко не всегда демонстрирует ноги, в ее модном арсенале немало также платьев пол.

Алина Кабаева.
Алина Кабаева. Фото: Global look press

В одном из таких она как-то появлялась в свете, сделав акцент не на привычных талии и ногах, а на плечах. Рукава-воланы с разрезами создавали романтический образ, а пояс-бант впереди усиливал этот эффект. В этом нежном облачении с массивными сверкающими серьгами Алина напоминала принцессу.

Отметим, что любовь к красивым нарядам 37-летней спортсменке некогда привила ее мама Любовь Михайловна. Своей второй родительницей Кабаева считает тренера Ирину Винер.

Алина Кабаева.
Алина Кабаева на светском вечере. Фото Global look press

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