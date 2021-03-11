Звезды в тренде: Манижа вслед за Бузовой предстала в приталенном жакете с металлическими пуговицами

Тренд на приталенные жакеты с металлическими пуговицами, которые были популярны в начале 2000-х, оценили российские звезды. Одной из первых его поддержала Ольга Бузова, которая составила с ним аутфит с мини-юбкой, плотными колготками и сапогами на массивной подошве.

Певица Манижа, ставшая популярной благодаря победе в отборочном туре на «Евровидение», тоже не осталась в стороне. Она, как и поющая ведущая, выбрала черный лук и обувь на высокой подошве. Но предпочла брюки-чиносы вместо юбки. Под жакет артистка надела кроп-топ. В таком образе она явилась на передачу Первого канала «Вечерний Ургант».

К слову, Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» рекомендовала к применению актуальные сейчас кроп-топы исключительно хрупким женщинам. Корпулентным девушкам она советовала примерять их поверх водолазок или блузок вместо жилета.

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