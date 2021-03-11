«Я счастлива!»: Орбакайте с букетом тюльпанов запечатлелась после концерта

Пандемия коронавируса, начавшись год назад, обездвижила практически все сферы деятельности. В первую очередь пострадали планы на массовые мероприятия и концерты, поскольку это события, способствующие контактам большого количества людей. И многие артисты остались без работы, приняв решение отменить или перенести концерты.

Однако с наступлением весны в стране начались новые послабления в антикоронавирусных мерах, принятых Правительством. В частности, теперь проведение мероприятий возможно при 75%-ной заполняемости зала. И это не могло не обрадовать звезд шоу-бизнеса – теперь они могут осчастливить встречей с собой больше поклонников.

Кристина Орбакайте уже отправилась на гастроли по стране. Звезда рассказала, что дала несколько концертов в Калуге и Ярославле, и поспешила поблагодарить поклонников за преданность.

«Спасибо моим любимым зрителям! Мы снова вместе и наши сердца стучат в одном ритме! Я счастлива!», — призналась звезда.

Орбакайте позировала на пустой сцене срезу же после выступления. В руках звезда держала букет тюльпанов, а сама светилась от счастья и переполняющих ее эмоций.

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