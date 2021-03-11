«Сплошной каламбур»: Бузова в глянцевом костюме цвета Барби подверглась критике за стиль

Поющая телеведущая Ольга Бузова часто радует фанатов своим творчеством. Не менее активно девушка меняет и свой имидж. Не так давно красавица сменила свою коронную стрижку каре и нарастила длинные белокурые локоны, которые позволяют ей экспериментировать с прическами.

Не менее активно Бузова «играет» с нарядами. Девушка обожает перевоплощаться и часто демонстрирует свои образы поклонникам. Один из них – в глянцевом розовом костюме и белом полушубке – теледива успела показать между съемками и концертом.

Стилист Руслан Громов специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировал модный выбор телеведущей. И подверг его критике.

«Подобные образы могла себе позволить Перис Хилтон в начале 2000-х. За это ее постоянно высмеивали критики. На мой взгляд, Оля похожа на Барби, которую одевала 5-летняя девочка. Если даже отбросить все предрассудки, то все равно в одном образе намешаны множество стилей. Шуба хорошо смотрится с сумкой, но совсем не подходит к кроссовкам и к толстовке. Кожаные штаны также не сочетаются со спортивной обовью, скорее, подошли бы высокие ботинки черного или белого цвета. Я не вижу в образе общей концепции, кроме сочетания цветов. Какой-то сплошной каламбур», — признал эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер, работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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