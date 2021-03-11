«Как я его хотела!»: Бородина похвасталась подаренным на день рождения пледом за полторы тысячи долларов

Экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина 8 Марта празднует сразу два события – Международный женский день и свои именины. В этом году девушка решила сменить обстановку и на длинные выходные улетела в Сочи вместе с подругами. Там она организовала total white party, на котором девушки блистали в белоснежных нарядах. Сама Ксения облачилась в мини-платье с элегантными акцентами.

Трехдневное путешествие быстро подошло к концу, Бородина вернулась домой. Здесь ее ждали сюрпризы от дочек, а также множество подарков на день рождения. Один из них девушка поспешила распаковать и похвасталась сюрпризом.

«Ой как я его хотела сильно! Ой как здорово!», — впечатлилась подаренным пледом Hermes телезвезда. И добавила: «Я просто в восторге, мне нравится этот плед, какой он мягенький нереально. Все, обернусь в плед, пойду сериальчик смотреть».

Плед Ксения Бородина получила с пометкой «любителю турецких сериалом». К слову, стоимость люксового одеяла на официальном сайте составляет полторы тысячи долларов. Сама теледива давно привыкла к столь дорогим подаркам. Себя девушка балует исключительно в бутиках мировых брендов.

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