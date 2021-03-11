С акцентом на талию: 62-летняя жена Юдашкина появилась в театре в зеленом платье-футляре

Бизнесвумен обладает не только стройной фигурой, но и безупречным чувством стиля.

Накануне многие звезды были замечены в театре О.Табакова на постановке «Мольер». Телеведущая Юлия Барановская, к примеру, посетила храм искусства в компании друзей в сияющем аутфите – вязаном свитере с люрексом и полупрозрачной юбке с пайетками.

Жена знаменитого кутюрье Марина Юдашкина тоже появилась на публике. Бизнес-леди отправилась в театр в зеленом платье-футляре с укороченными рукавами. Стройную фигуру подчеркнул тонкий ремень на талии.

62-летняя светская львица насладилась спектаклем, а также встретилась с худруком театра Владимиром Машковым. Бизнес-леди сделала с ним на память фото, которым поделилась с поклонниками в микроблоге.

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