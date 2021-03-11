Мамина принцесса: Климова показала, как пятилетняя дочка от Месхи в пышном платье впервые вышла на сцену

43-летняя актриса театра и кино Екатерина Климова – многодетная мама. У звезды четверо наследников – две дочки и два сына. Самой младшей, Белле Месхи, — 5 лет, и девочка растет не только красавицей и умницей, но и невероятно талантливым ребенком.

Звездная мама записала дочку в театр-студию «Непоседы». Девочка постигает азы актерского мастерства и учится вокалу. А накануне состоялся первый в жизни малышки выход на большую сцену.

Сборы, наряды и выступление знаменитая мама показала у себя в Instagram. Кажется, маленькая артистка даже не волнуется перед дебютом – концерт был поздним, поэтому малышка успела выспаться за кулисами на стуле.

Мама нарядила дочурку в пышное белое платье, голову украсила жемчужным ободком с бантом. Девочка на сцене с удовольствием подпевала и приплясывала, а мама с это время снимала на камеру дебют малышки.

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