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«Сияю!»: Барановская в вязаном свитере с люрексом и полупрозрачной юбке с пайетками вышла в свет

Телеведущая посетила постановку «Мольер» в театре Табакова.

«Сияю!»: Барановская в вязаном свитере с люрексом и полупрозрачной юбке с пайетками вышла в свет
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Все меньше ограничений из-за коронавируса в Москве остается, и, кажется, светская жизнь возвращается к привычному ритму. Многие селебрити уже успели порадоваться тому, что массовые мероприятия и театральные постановки теперь проводятся с 75%-ной заполняемостью зала, и поспешили выйти в свет, чтобы почувствовать относительную свободу.

Телеведущая Юлия Барановская с друзьями отправилась в театр. Бывшая жена Аршавина посетила театр Табакова, где давали «Мольера», и осталась в восторге. Кроме того, в зеркальных интерьерах помещения на Сухаревской теледива устроила настоящую фотосессии.

«Сияю! Причем изнутри», — подписала снимки звезда.

Барановская появилась на публике в вязаном свитере с люрексом и полупрозрачной юбке с пайетками. Девушка с удовольствием позировала на камеру, демонстрируя не только наряд, но и свою очаровательную улыбку.

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