«Сладкие минуты счастья»: Лорак почитала сказку с подросшей дочкой от Налчаджиоглу

42-летняя певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, не только успешная и востребованная исполнительница, но и заботливая мама. Из-за плотного рабочего графика звезда не так часто проводит время с девятилетней дочкой Софией, но каждое мгновение вместе старается насладиться общением.

Перед сном Лорак с наследницей почитали сказку. Мама заключила в крепкие объятия свою единственную дочь и позировала с ней в кресле. Теплыми снимками певица поделилась с поклонниками в микроблоге.

«Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем меня поддерживать! Сладкие минуты счастья», — призналась звездная мама.

София заметно выросла и стала все больше походить на свою красавицу-маму. Напомним, она появилась у Лорак в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Супруги были вместе почти 10 лет, но развелись в 2019 году. Причиной громкого разрыва стала измена, которую певица не смогла простить мужу.

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