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«Холодное»: Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка от Макарова впервые попробовала мороженое

Девочка пожаловалась педагогу, что никогда не ела такую вкусняшку, и маме пришлось ее купить.

«Холодное»: Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка от Макарова впервые попробовала мороженое
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

Дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Маше в этом году исполнится три годика. Малышка регулярно посещает развивающие занятия и уже отличное знает цвета, фигуры и размеры. На одном из занятий девочка пожаловалась педагогу, что никогда не пробовала мороженое и не знает, какое оно на вкус.

«Только игрушечное», — развела руками малышка.

 

Педагог предложила Маше позвонить маме и попросить купить лакомство, и телеведущей после этого ничего не оставалось, как познакомить дочурку с холодной вкусняшкой.

В тот же вечер Лера Кудрявцева показала, как дочка впервые пробует мороженое. Девочка с большим интересом познакомилась с необычной сладостью.

— Лизни, — попросила мама. И поинтересовалась: — Ну как?.

— Холодное, — лизнув, заключила дочка.

 

Еще Маша добавила, что мороженое – вкусное. И поспешила рассказать домашним, что у нее есть.

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